Le président de la République, Joseph Aoun, le 9 juillet 2025. Photo tirée du compte X de la présidence
« Joseph Aoun marche sur les pas de l’agent (à la solde d’Israël) Bachir Gemayel » ; « Qui vous a chargé de parler au nom de tous les Libanais ? » ; « Ses principes étaient axés sur la collaboration avec l’État hébreu »… Voici un échantillon des violentes critiques dont fait l’objet le président de la République depuis samedi. Ce dernier, et dans une démarche assez rare pour un locataire de Baabda, a rendu hommage à l'ancien président élu, Bachir Gemayel, à l’occasion de la 43e commémoration de son assassinat par Habib Chartouni, membre du Parti syrien national social. M. Aoun a salué la mémoire de M. Gemayel, affirmant que « les principes pour lesquels il s’est sacrifié sont devenus des constantes nationales pour tous les Libanais, notamment un Liban libre, indépendant et fort grâce à l’unité de son peuple et la solidarité de ses...
« Joseph Aoun marche sur les pas de l’agent (à la solde d’Israël) Bachir Gemayel » ; « Qui vous a chargé de parler au nom de tous les Libanais ? » ; « Ses principes étaient axés sur la collaboration avec l’État hébreu »… Voici un échantillon des violentes critiques dont fait l’objet le président de la République depuis samedi. Ce dernier, et dans une démarche assez rare pour un locataire de Baabda, a rendu hommage à l'ancien président élu, Bachir Gemayel, à l’occasion de la 43e commémoration de son assassinat par Habib Chartouni, membre du Parti syrien national social. M. Aoun a salué la mémoire de M. Gemayel, affirmant que « les principes pour lesquels il s’est sacrifié sont devenus des constantes nationales pour tous les Libanais, notamment un Liban libre, indépendant et fort grâce...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.