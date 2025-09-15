Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Focus

« Des principes devenus constantes nationales » : l’hommage de Joseph Aoun à Bachir Gemayel ne fait pas l'unanimité

Le président est dans le collimateur des pro-Hezbollah après avoir salué « les principes pour lesquels s’est sacrifié » l’ex-chef d'État assassiné en 1982.

Par Yara ABI AKL, le 15 septembre 2025 à 00h00

« Des principes devenus constantes nationales » : l’hommage de Joseph Aoun à Bachir Gemayel ne fait pas l'unanimité

Le président de la République, Joseph Aoun, le 9 juillet 2025. Photo tirée du compte X de la présidence

« Joseph Aoun marche sur les pas de l’agent (à la solde d’Israël) Bachir Gemayel » ; « Qui vous a chargé de parler au nom de tous les Libanais ? » ; « Ses principes étaient axés sur la collaboration avec l’État hébreu »… Voici un échantillon des violentes critiques dont fait l’objet le président de la République depuis samedi. Ce dernier, et dans une démarche assez rare pour un locataire de Baabda, a rendu hommage à l'ancien président élu, Bachir Gemayel, à l’occasion de la 43e commémoration de son assassinat par Habib Chartouni, membre du Parti syrien national social. M. Aoun a salué la mémoire de M. Gemayel, affirmant que « les principes pour lesquels il s’est sacrifié sont devenus des constantes nationales pour tous les Libanais, notamment un Liban libre, indépendant et fort grâce à l’unité de son peuple et la solidarité de ses...
« Joseph Aoun marche sur les pas de l’agent (à la solde d’Israël) Bachir Gemayel » ; « Qui vous a chargé de parler au nom de tous les Libanais ? » ; « Ses principes étaient axés sur la collaboration avec l’État hébreu »… Voici un échantillon des violentes critiques dont fait l’objet le président de la République depuis samedi. Ce dernier, et dans une démarche assez rare pour un locataire de Baabda, a rendu hommage à l'ancien président élu, Bachir Gemayel, à l’occasion de la 43e commémoration de son assassinat par Habib Chartouni, membre du Parti syrien national social. M. Aoun a salué la mémoire de M. Gemayel, affirmant que « les principes pour lesquels il s’est sacrifié sont devenus des constantes nationales pour tous les Libanais, notamment un Liban libre, indépendant et fort grâce...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut