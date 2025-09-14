Au moins 48 Palestiniens tués dimanche par l'armée israélienne, dont 32 à Gaza-ville

Le nombre des victimes des frappes israéliennes menées à Gaza depuis dimanche matin s’élève désormais à au moins 48 morts, dont 32 rien qu'à Gaza-ville, selon des sources médicales citées par la chaîne Al Jazeera.

Le média panarabe précise qu’un raid sur un immeuble à Tal el-Hawa, dans l’ouest de Gaza-ville, situé près d'un camp de déplacés qui abrite des centaines de familles, a fait « plusieurs morts et blessés », sans en préciser le nombre exact. Il ajoute qu'une autre frappe sur une maison dans l'ouest de la ville a tué au moins quatre autres personnes, d'après une source à l'hôpital al-Chifa.

« En raison de l'explosion, des éclats d'obus et des débris ont été projetés dans le camp, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées à l'intérieur des tentes », précise Al Jazeera.





Deux ordres d'évacuation contre des tours résidentielles

Par ailleurs, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a publié deux ordres d'évacuation de deux grandes tours résidentielles de Gaza-ville. Celles-ci se trouvent toutes deux dans le quartier d'al-Rimal, dans le sud de la ville.

Les communiqués ont appelé les personnes se trouvant dans les tentes situées à proximité du bâtiment à évacuer vers le sud dans la zone dite « humanitaire » d’al-Mawassi, près de Khan Younès, régulièrement ciblée par des raids israéliens et déjà surpeuplée par près d'un million d'autres déplacés.

Comme elle l’a précisé pour chaque autre tour résidentielle de Gaza-ville qu’elle a précédemment détruite, l’armée israélienne a affirmé qu’elle allait attaquer l'immeuble « en raison de la présence d'infrastructures du Hamas à l'intérieur ou à proximité ».

Depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023, au moins 64 871 Palestiniens ont été tués et 164 610 blessés par les attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé de l'enclave.

Dans un message publié sur Telegram, le ministère a déclaré à 14h (heure local) qu'au cours des dernières 24 heures, 68 corps de personnes tuées et 346 blessés ont été transportés vers des hôpitaux de Gaza.

Parmi ces nouvelles victimes figurent 10 personnes venues chercher de l'aide, auxquels s'ajoutent 18 blessés au cours de la même période.

Depuis la mise en place, fin mai, des sites de distribution d'aide humanitaire soutenus par les États-Unis et Israël, au moins 2494 personnes ont été tuées à l'intérieur ou à proximité de ces sites et plus de 18 135 y ont été blessées.