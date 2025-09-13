Menu
Des familles d'otages affirment que Netanyahu est un "obstacle" à la fin de la guerre à Gaza

AFP / le 13 septembre 2025 à 21h13

Des familles d'otages retenus à Gaza ont accusé samedi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'être un "obstacle" à la fin de la guerre à Gaza, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.

"L'opération menée au Qatar a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il existe un obstacle au retour des otages et à la fin de la guerre: le Premier ministre Netanyahu. Chaque fois qu'un accord est sur le point d'être conclu, Netanyahu le sabote", affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza. 

jd/smw/ila

© Agence France-Presse


