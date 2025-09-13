Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Gaza: Netanyahu affirme que "se débarrasser" des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre

AFP / le 13 septembre 2025 à 20h45

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.

"Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre", a-t-il indiqué sur X. "Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre", a-t-il ajouté.

lma-jd/smw/ila

© Agence France-Presse


Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.


"Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre", a-t-il indiqué sur X. "Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre", a-t-il ajouté.


lma-jd/smw/ila


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés