Gaza: Netanyahu affirme que "se débarrasser" des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.

"Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre", a-t-il indiqué sur X. "Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre", a-t-il ajouté.

