Ukraine : Moscou revendique la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk

L'armée russe a revendiqué samedi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, que les forces de Moscou disent avoir atteinte début juillet. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes s'étaient emparées de Novomykolaïvka, village situé près de la frontière avec la région voisine de Donetsk (est), qui reste l'épicentre des combats sur le front.

L'AFP n'est pas en mesure de confirmer cette revendication. Les analystes militaires du projet DeepState, proche de l'armée ukrainienne, affirment que cette localité est toujours sous contrôle de Kiev. Mieux équipées et surtout plus nombreuses, les forces russes continuent de mener des actions offensives sur le front en Ukraine depuis des mois et d'y grignoter du terrain dans certains secteurs.

Fin août, l'Ukraine avait pour la première fois reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, où Moscou avait revendiqué des avancées dès le mois de juillet. L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée.

La région de Dnipropetrovsk ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, à savoir celles de Donetsk, Kherson, Lougansk, Zaporijjia et la Crimée.

Vendredi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine voulait « occuper toute l'Ukraine » et ne s'arrêtera pas tant que son but ne sera pas atteint, même si Kiev acceptait de céder des territoires.

Pour sa part, le Kremlin a estimé vendredi que les négociations de paix avec Kiev étaient en « pause » après l'échec ces derniers mois de plusieurs tentatives pour mettre fin diplomatiquement au conflit déclenché par l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.