Festival « L'Orient-Le Jour » : le programme de ce samedi

15h - Ouverture

Venez profiter de l’hippodrome et découvrez toutes nos activités. Exposition « L’Orient-Le Siècle, 100 ans de unes », espace restauration et détente, activités pour enfants en partenariat avec Cirquenciel... Entrée libre.

15h - Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »

Balade dans Beyrouth sur les traces d’un quotidien iconique avec Caroline Hayek, grand reporter et lauréate du Prix Albert Londres (2021). Départ et retour à l’hippodrome. Durée : 1h. En français uniquement. Inscription préalable en ligne requise. Réservée aux abonnés.

17h - La politique du hashtag au Moyen-Orient : quel activisme, pour quel impact ?

Table ronde avec Lina Abou Akleh (journaliste, vice-présidente de la Fondation Shireen Abou Akleh), Malek Khadraoui (Fondateur et Directeur de la publication d'Inkyfada.com) et Wafa Moustafa (militante pour les droits de l’homme et responsable communication à The Syria Campaign). Modération : Stéphanie Khouri, journaliste. En anglais, traduction simultanée en français disponible. Entrée libre.

18h30 - Créer sous contraintes : artistes en libertés surveillées

Avec Danielle Arbid (réalisatrice), Rita Hayek (actrice) et Hania Mroué (directrice, Metropolis Cinema). Modération : Maya Ghandour Hert, cheffe du service culturel.

En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre.

20h30 - Concert inédit Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange

Il reste encore quelques billets ! Ils sont en vente dans les points de vente Ticketing Box Office et ici. Ouverture des portes à 19h30.

Toutes les informations sur le festival « L'Orient-Le Jour » sont ici







