« Tout Gaza-ville est considéré comme une zone de combat dangereuse », prévient l'armée israélienne | Direct

« Tout Gaza-ville est considéré comme une zone de combat dangereuse », déclare l'armée israélienne

L'armée israélienne, à travers la voix de son porte-parole arabophone Avichay Adraee, appelle les « habitants de la ville de Gaza » à quitter la rue Rachid et à se « rendre immédiatement » à al-Mawasi et dans les zones dégagées des camps centraux.

« Toute la ville de Gaza est considérée comme une zone rouge, c’est-à-dire une zone de combat dangereuse, et il faut la quitter immédiatement », a-t-il ajouté, signalant les zones bleues, qui ne font pas partie de « la zone humanitaire », située dans la « zone verte »