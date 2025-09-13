« Tout Gaza-ville est considéré comme une zone de combat dangereuse », prévient l'armée israélienne | Direct

« Tout Gaza-ville est considéré comme une zone de combat dangereuse », déclare l'armée israélienne
L'armée israélienne, à travers la voix de son porte-parole arabophone Avichay Adraee, appelle les « habitants de la ville de Gaza » à quitter la rue Rachid et à se « rendre immédiatement » à al-Mawasi et dans les zones dégagées des camps centraux.
« Toute la ville de Gaza est considérée comme une zone rouge, c’est-à-dire une zone de combat dangereuse, et il faut la quitter immédiatement », a-t-il ajouté, signalant les zones bleues, qui ne font pas partie de « la zone humanitaire », située dans la « zone verte »
L'armée israélienne frappe un immeuble à Gaza, moins d'une heure après l'avis d'évacuation émis
Le porte-parole de l'armée israélienne Avichay Adraee a affirmé sur X que celle-ci a mené une frappe sur un immeuble de plusieurs étages utilisé par le Hamas dans la ville de Gaza, « où étaient installées des infrastructures militaires servant à planifier et exécuter des opérations terroristes contre les forces de l’armée dans la région ».
L'armée israélienne appelle les habitants de quatre blocs et ceux se trouvant près de la zone de Safed à évacuer vers al-Mawasi
Le porte-parole arabophone de l'armée armée israélienne Avichay Adraee a appelé les habitants de la ville de Gaza, « en particulier ceux qui se trouvent dans les blocs 727, 786, 726, 784, et plus particulièrement dans la tour Al-Nour ainsi que les tentes à proximité situées dans la rue Safed » à évacuer et à se diriger en direction d'al-Mawasi.
Un drone israélien a largué une bombe sonore sur la localité de Kfar Kila, dans le caza de Marjeyoun.
Plus de quarante personnes tuées à Gaza au cours des dernières 24h
Au cours des dernières 24 heures, 47 personnes ont été tuées et 205 ont été blessées, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Le bilan du conflit s’élève désormais à 64 803 morts et 164 264 blessés.
Par ailleurs, 5 personnes en recherche d’aide humanitaire ont été tuées et 26 ont été blessées.
Le bilan humain s'alourdit à Gaza
Le nombre de victimes des attaques israéliennes depuis l’aube s’élève à 16, dont 11 à Gaza-ville, selon al-Jazeera.
« Trop peu de pays sont prêts à accueillir » les Palestiniens dans le besoin de soins médicaux, selon le chef de l'OMS
L'organisation mondiale de la santé « fait tout son possible pour soulager la souffrance et évacuer ceux qui ont besoin de soins médicaux urgents en dehors de Gaza », a déclaré son chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.
« Le problème urgent auquel nous sommes confrontés est que trop peu de pays sont prêts à accueillir. Nous appelons les pays à ouvrir leurs bras à ces patients en état critique », a-t-il déclaré. Il a également appelé Israël « à permettre que les personnes soient traitées en Cisjordanie (occupée, ndlr) et à Jérusalem-Est, où des hôpitaux plus proches de leur domicile peuvent prendre en charge de nombreux patients ».
La famine à Gaza tue sept nouvelles personnes, dont deux enfants
Sept nouveaux décès dus à la famine, dont deux enfants, au cours des dernières 24 heures, ont été rapportés par le ministère de la Santé de Gaza. Le bilan des morts dus à la malnutrition s'élève à 420, dont 145 enfants.
L'armée israélienne affirme que plus de 250.000 habitants ont quitté Gaza-ville
L'armée israélienne a affirmé que plus de 250.000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et raids israéliens ces dernières semaines.
« Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité », a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.
Doha accueillera lundi un sommet arabo-islamique extraordinaire axé sur les frappes israéliennes contre le Qatar
Le conseiller du Premier ministre et porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed bin Mohammad al-Ansari, a annoncé que Doha accueillera lundi un « sommet arabo-islamique extraordinaire » pour examiner les frappes israéliennes contre le Qatar.
Ce sommet « discutera d’un projet de déclaration » concernant l’attaque israélienne contre le Qatar, qui sera « présenté lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques, qui se tiendra » dimanche, a-t-il ajouté.
« La tenue de ce sommet arabo-islamique à ce moment précis revêt plusieurs significations et implications, et reflète la large solidarité arabe et islamique avec l’État du Qatar face à l’agression lâche d’Israël qui a visé des résidences de plusieurs dirigeants du mouvement Hamas, ainsi que le rejet catégorique par ces pays du terrorisme d’État exercé par Israël », a-t-il poursuivi.
L’armée israélienne appelle les habitants de Gaza à évacuer vers les « zones humanitaires » d’al-Mawasi et du centre
Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee a appelé ce matin les habitants de Gaza à évacuer vers les zones humanitaires d’al-Mawasi et du centre.
« Je vous exhorte, pour votre sécurité, d’emprunter la rue al-Rachid et de vous rendre immédiatement dans la zone humanitaire à al-Mawasi et dans les zones dégagées des camps du centre (...) où vous bénéficierez d’une meilleure réponse humanitaire », a écrit Adraee sur X.
Il a également rappelé que « l’armée de défense est déterminée à éliminer le Hamas dans la ville de Gaza », notant qu'elle y « intensifie donc le rythme des attaques ».
Le point sur la situation au Liban-Sud
Une force de l’armée israélienne s’est infiltrée à l’aube en périphérie de la localité de Adaïssé (Marjeyoun) et a fait exploser une maison qui avait été ciblée pendant la guerre, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Les houthis revendiquent une attaque nocturne contre Israël
Les houthis ont revendiqué une attaque nocturne contre Israël, affirmant avoir visé « plusieurs cibles sensibles » à Tel-Aviv à l’aide d’un projectile doté d’une ogive à sous-munitions.
Selon l’armée israélienne, le missile a été intercepté avec succès, selon The Times of Israel, qui indique qu'aucun blessé ni dégât n’ont été signalés.
Abou Dhabi convoque le chargé d'affaires israélien pour dénoncer la « lâche » attaque au Qatar
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir convoqué hier l'ambassadeur adjoint d'Israël à Abou Dhabi pour une protestation formelle après l'attaque israélienne au Qatar.
« Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d'Etat chargée de la coopération internationale, a convoqué le chef adjoint de la mission israélienne aux Emirats arabes unis, David Ohad Horsandi », a indiqué le ministère émirati des Affaires étrangères dans un communiqué.
La ministre lui a fait part « de la protestation des Emirats et leur ferme condamnation de l'attaque ignoble et lâche menée par Israël contre l'Etat du Qatar, ainsi que des déclarations hostiles du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu », ajoute le communiqué.
Les Emirats ont été, avec Bahreïn, les premiers pays du Golfe à normaliser leurs relations avec Israël en 2020. Ils ont multiplié leurs critiques de la conduite par Israël de la guerre contre le Hamas à Gaza, et avaient déjà vertement condamné les raids meurtriers israéliens qui ont visé mardi des responsables du mouvement palestinien à Doha.
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, sans le Hamas
A New York, après bientôt deux ans d'une guerre qui semble sans issue entre Israël et le Hamas, l'Assemblée générale de l'ONU a largement adopté hier soir une déclaration visant à relancer la solution de paix dite à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le mouvement palestinien.
Israël a rejeté une résolution « honteuse » incitant selon lui le Hamas à « poursuivre la guerre ». La vice-présidence palestinienne a salué au contraire « une étape importante vers la fin de l'occupation » israélienne.
Cinquante morts vendredi dans des opérations militaires israéliennes
Cinquante personnes ont été tuées vendredi dans des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, selon des sources locales, tandis qu'Israël intensifie ses frappes sur la ville de Gaza.
Berlin, Paris et Londres ont appelé hier soir dans un communiqué commun à « l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza-ville qui provoquent des déplacements massifs de civils, des pertes civiles et la destruction d'infrastructures essentielles ».
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé.
