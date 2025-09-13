Berlin, Paris et Londres appellent à « l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes » à Gaza-ville

Berlin, Paris et Londres ont appelé vendredi à « l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza-ville », après que l'armée israélienne a déclaré son intention d'y intensifier ses frappes.

« Nous appelons de toute urgence à l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes dans la ville de Gaza, qui provoquent des déplacements massifs de civils, des pertes civiles et la destruction d'infrastructures essentielles », indique un communiqué commun des ministères des Affaires étrangères des trois pays, envoyé par Berlin.

« Nous appelons l'ONU et les ONG humanitaires à pouvoir travailler en toute sécurité et à grande échelle dans toute la bande de Gaza, y compris dans le nord », ajoute le communiqué. Cette déclaration intervient trois jours après une attaque sans précédent menée par Israël au Qatar, qui avait ciblé des responsables du Hamas. D'après le Hamas, l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.

Dans la bande de Gaza affamée, assiégée et dévastée par près de deux ans de guerre, l'armée israélienne a affirmé son intention d'intensifier ses frappes sur Gaza-ville.

Après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, Israël a décimé la direction de ce mouvement, jurant de le détruire et de le chasser du territoire palestinien où il a pris le pouvoir en 2007.