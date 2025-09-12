Vote à l'ONU: une « étape importante vers la fin de l'occupation »
AFP /
le 12 septembre 2025 à 20h41
Le logo de l'ONU. AFP
Le vote à l'ONU d'une résolution en faveur d'une relance de la solution de paix au conflit israélo-palestinien dite à deux Etats est une « étape importante vers la fin de l'occupation », a déclaré vendredi soir le vice-président palestinien Hussein al-Cheikh. « Je salue l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de (la) résolution (...) sur la mise en oeuvre de la solution à deux Etats et la création d'un Etat palestinien indépendant », écrit M. Al-Cheikh sur X.
« Cette résolution exprime la volonté internationale en faveur des droits de notre peuple et constitue une étape importante vers la fin de l'occupation et la concrétisation de notre Etat indépendant sur les lignes de 1967 (c'est-à-dire avant la conquête de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël lors de la troisième guerre israélo-arabe cette année-là, NDLR) avec Jérusalem-Est comme capitale », ajoute-t-il.
