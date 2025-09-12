Le nouveau Premier ministre houthi jure de continuer à combattre Israël

Mohammad Ahmad Mouftah, investi Premier ministre houthi après la mort de son prédécesseur dans une frappe israélienne fin août, a juré vendredi de continuer à combattre Israël lors d'un meeting à Sanaa. Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les houthis, pro-iraniens, ont multiplié les tirs contre Israël et les attaques de navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. En réponse, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.

Le 28 août, le chef du gouvernement houthi, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ainsi que neuf ministres et deux responsables ont péri dans un raid israélien ciblant leur réunion à Sanaa. « C'est un grand honneur pour nous de suivre cette voie, et d'avoir des dirigeants martyrs et tout un gouvernement pris pour cible sur cette voie vers Jérusalem « , a déclaré Mohammed Ahmad Mouftah, dont la nomination en tant que « Premier ministre par intérim » avait été annoncée par les houthis dès le jour du raid israélien.

Il s'exprimait devant des milliers de partisans rassemblés, comme tous les vendredi, dans la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles. Derrière lui étaient alignées les photographies des ministres et fonctionnaires tués. « Nous saluons l'intensification des opérations militaires menées par nos forces », a-t-il ajouté. Il s'est aussi adressé à la population de Gaza: « nous sommes avec vous et nous ne vous abandonnerons pas, quels que soient les sacrifices à faire ».

Des participants au meeting brandissaient le portrait de leur leader, Abdelmalek al-Houthi, et ont scandé des slogans contre Israël et les Etats-Unis. Mercredi, Israël a affirmé avoir attaqué des « cibles militaires » houthies à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant, selon le dernier bilan en date du ministère de la Santé houthi, 46 morts et 165 blessés. Quelques heures plus tard, tôt jeudi matin, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen.

Les rebelles yéménites contrôlent de vastes pans du pays en guerre depuis 2014, dont Sanaa, où ils ont installé leurs institutions politiques. Le pouvoir yéménite internationalement reconnu, chassé de Sanaa, a son siège à Aden, la grande ville du Sud.