Déclaration de l'ONU sur l'État palestinien: Macron salue un « chemin irréversible vers la paix »

Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi l'adoption à l'ONU de la Déclaration de New York, visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, y voyant l'étape d'un « chemin irréversible vers la paix ».

« Sous l'impulsion de la France et de l'Arabie Saoudite, 142 pays ont adopté la Déclaration de New York sur la mise en oeuvre de la solution à deux États », s'est félicité le chef de l'Etat sur X. Le texte a été adopté par l'Assemblée générale à dix jours d'un sommet que Paris et Ryad co-présideront le 22 septembre à l'ONU, où Emmanuel Macron a promis de reconnaître l'Etat palestinien.