Le ministère des Finances mandate Lazard pour évaluer la soutenabilité de la dette

Ce mandat intervient parallèlement à celui confié par la BDL à Rothschild & Co et à celui de l’Association des banques du Liban, qui a retenu Ankura pour les assister.

Par Mounir YOUNES, le 13 septembre 2025 à 00h00

Le logo de la banque Lazard. Photo d’archives AFP

Cinq ans après sa première tentative infructueuse de conseil auprès du gouvernement Diab (suivie d’une autre en 2022), le cabinet Lazard fait son retour sur la scène libanaise : le ministère des Finances lui a de nouveau confié une étude sur la soutenabilité de la dette publique. Il s’agit de déterminer si l’État peut retrouver la capacité d’honorer intégralement ses engagements à long terme – ou, à défaut, sur l’horizon qu’arrêtera un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) – afin que le Liban puisse renouer avec l’emprunt auprès du FMI et d’autres bailleurs, dans le cadre d’un programme de réformes assorti de conditions et d’un calendrier d’exécution. Ce mandat intervient parallèlement à celui confié par la Banque du Liban à Rothschild & Co pour la conseiller, et à celui de l’Association des banques du Liban, qui a...
Cinq ans après sa première tentative infructueuse de conseil auprès du gouvernement Diab (suivie d’une autre en 2022), le cabinet Lazard fait son retour sur la scène libanaise : le ministère des Finances lui a de nouveau confié une étude sur la soutenabilité de la dette publique. Il s’agit de déterminer si l’État peut retrouver la capacité d’honorer intégralement ses engagements à long terme – ou, à défaut, sur l’horizon qu’arrêtera un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) – afin que le Liban puisse renouer avec l’emprunt auprès du FMI et d’autres bailleurs, dans le cadre d’un programme de réformes assorti de conditions et d’un calendrier d’exécution. Ce mandat intervient parallèlement à celui confié par la Banque du Liban à Rothschild & Co pour la conseiller, et à celui...
