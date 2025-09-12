Le désarmement des camps palestiniens de Beddaoui et de Aïn el-Héloué commencera samedi

Le président du comité de dialogue libano-palestinien, Ramez Dimachkiyé a annoncé que l’opération de remise des armes aux autorités libanaises dans les camps de Beddaoui dans le Nord et de Aïn el-Héloué à l’entrée de la ville de Saïda au Liban-Sud débutera samedi et se poursuivra durant trois jours consécutifs.

Il a précisé dans une intervention sur la chaîne à al-Hadath que « le dialogue avec le Hamas se poursuit afin qu'il remette lui aussi ses armes ». « Nous espérons que le dossier sera clos à la fin du mois », a-t-il ajouté.

La collecte des armes palestiniennes au Liban a débuté en août, dans le camp palestinien de Bourj el-Brajné, dans la banlieue-sud de Beyrouth. Cette première étape faisait suite à la rencontre entre le président Joseph Aoun et son homologue palestinien Mahmoud Abbas, durant laquelle ce dernier avait affirmé son soutien à la souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire et à son monopole sur les armes.

L’armée libanaise avait par la suite lancé des opérations de collecte de l’armement palestinien au sud du fleuve Litani et dans les camps de Rachidiyé, el-Bass et Bourj el-Chemali (Tyr) avant de récupérer une autre cargaison du camp de Bourj el-Brajné, dans ce que le porte-parole officiel du Fateh, Abdel Fattah Dawla a décrit comme « la plus grande opération de ce type depuis juillet 1991 », date d'un accord de désarmement signé à l'époque entre le Liban et le Fateh. Cette remise comprenait en effet des armes lourdes provenant de la majorité des camps officiellement reconnus - 10 sur les 12, selon la déclaration.

Aucun accord n’a pour l’heure été annoncé avec le Hamas sur une éventuelle remise de son arsenal aux autorités libanaises. Le rétablissement du monopole de l'État sur les armes fait partie des objectifs prioritaires du président Joseph Aoun et du gouvernement de Nawaf Salam.