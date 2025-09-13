Le système politique en contrepartie des armes, la nouvelle équation du Hezbollah ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Pour le Hezbollah, le bazar est officiellement ouvert. Un peu plus d’un mois après la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, le parti chiite vient de franchir un cap en posant son équation : les réformes du système politique en contrepartie de l’abandon des armes. Cette formule a été posée jeudi, lors de la réunion de la commission parlementaire ad hoc chargée d’examiner les propositions de loi visant à modifier la loi électorale en vigueur (adoptée en juin 2017). Lors de cette réunion, les députés Ali Fayad (Hezbollah) et Ali Hassan Khalil (Amal) sont allés au-delà du débat sur le vote des expatriés, évoquant plutôt le dossier de la révision du système politique. De quoi « monnayer » une éventuelle coopération du Hezb dans le chantier du monopole des armes. Pour mémoire Vote des expatriés :...

