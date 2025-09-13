Menu
Politique - Éclairage

Le système politique en contrepartie des armes, la nouvelle équation du Hezbollah ?

Lors d'une réunion parlementaire axée sur la loi électorale et le vote des expatriés, les représentants du tandem ont réclamé l'application de l'accord de Taëf dans son intégralité. 

Par Yara ABI AKL, le 13 septembre 2025 à 00h00

Le système politique en contrepartie des armes, la nouvelle équation du Hezbollah ?

La commission parlementaire ad hoc réunie place de l'Étoile, le 11 septembre 2025. Photo Parlement libanais

Pour le Hezbollah, le bazar est officiellement ouvert. Un peu plus d’un mois après la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, le parti chiite vient de franchir un cap en posant son équation : les réformes du système politique en contrepartie de l’abandon des armes. Cette formule a été posée jeudi, lors de la réunion de la commission parlementaire ad hoc chargée d’examiner les propositions de loi visant à modifier la loi électorale en vigueur (adoptée en juin 2017). Lors de cette réunion, les députés Ali Fayad (Hezbollah) et Ali Hassan Khalil (Amal) sont allés au-delà du débat sur le vote des expatriés, évoquant plutôt le dossier de la révision du système politique. De quoi « monnayer » une éventuelle coopération du Hezb dans le chantier du monopole des armes.  Pour mémoire Vote des expatriés :...
