Le système politique en contrepartie des armes, la nouvelle équation du Hezbollah ?

La commission parlementaire ad hoc réunie place de l'Étoile, le 11 septembre 2025. Photo Parlement libanais
Pour le Hezbollah, le bazar est officiellement ouvert. Un peu plus d’un mois après la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, le parti chiite vient de franchir un cap en posant son équation : les réformes du système politique en contrepartie de l’abandon des armes. Cette formule a été posée jeudi, lors de la réunion de la commission parlementaire ad hoc chargée d’examiner les propositions de loi visant à modifier la loi électorale en vigueur (adoptée en juin 2017). Lors de cette réunion, les députés Ali Fayad (Hezbollah) et Ali Hassan Khalil (Amal) sont allés au-delà du débat sur le vote des expatriés, évoquant plutôt le dossier de la révision du système politique. De quoi « monnayer » une éventuelle coopération du Hezb dans le chantier du monopole des armes. Pour mémoire Vote des expatriés :...
Pour le Hezbollah, le bazar est officiellement ouvert. Un peu plus d’un mois après la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, le parti chiite vient de franchir un cap en posant son équation : les réformes du système politique en contrepartie de l’abandon des armes. Cette formule a été posée jeudi, lors de la réunion de la commission parlementaire ad hoc chargée d’examiner les propositions de loi visant à modifier la loi électorale en vigueur (adoptée en juin 2017). Lors de cette réunion, les députés Ali Fayad (Hezbollah) et Ali Hassan Khalil (Amal) sont allés au-delà du débat sur le vote des expatriés, évoquant plutôt le dossier de la révision du système politique. De quoi « monnayer » une éventuelle coopération du Hezb dans le chantier du monopole des...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.