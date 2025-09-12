Trump assure que le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté

Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté, dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. « Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention », a déclaré le président américain, ajoutant que « quelqu'un de très proche l'a(vait) dénoncé ».

Le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk demeurait jusqu'à vendredi en milieu de journée introuvable, malgré une gigantesque chasse à l'homme enclenchée depuis mercredi. Le gouverneur républicain de l'Utah (ouest), Spencer Cox, avait exhorté la population à aider les autorités à capturer « cet être humain malveillant », soulignant que la peine de mort serait requise à son encontre. La police, annonçant une récompense pouvant aller jusqu'à 100.000 dollars pour toute information en lien avec l'enquête, avait reçu jusqu'à présent plus de 7.000 signalements.

Les autorités avaient publié des photos et des vidéos du suspect désormais arrêté : un jeune homme svelte, habillé d'un tee-shirt sombre à manches longues avec un drapeau américain sur le torse, jean et lunettes de soleil, casquette bleue sur le crâne et chaussures de sport aux pieds. Une vidéo mise en ligne par le FBI montrait un homme courant sur un toit après le tir et sautant avec adresse jusqu'au sol. On le voyait ensuite traverser une rue très fréquentée et disparaître dans une zone boisée, où les enquêteurs ont ensuite trouvé un fusil de chasse 30-06 Mauser.

Porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un « martyr » par la droite américaine, Charlie Kirk a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah. Si l'identité et les motivations du meurtrier sont toujours inconnues, le FBI a évoqué un acte « ciblé. » Donald Trump, qui avait dès mercredi mis en cause la responsabilité de la « gauche radicale », appelle désormais à la retenue.