Attaque palestinienne au couteau près de Jérusalem, deux blessés (police, secours)

Deux personnes ont été blessées dans une attaque au couteau dans un hôtel de Tzuba, localité israélienne à moins d'une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, ont indiqué les secours, la police indiquant avoir maîtrisé l'assaillant, originaire d'un quartier palestinien de Jérusalem.

Après avoir reçu un appel "concernant deux personnes blessées lors d'un incident dans un kibboutz [près] de Jérusalem", des équipes de secouristes ont été envoyées sur les lieux, où elles ont pris en charge deux blessés, a indiqué dans un communiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

La police israélienne a indiqué de son côté que l'assaillant avait mené une "attaque au couteau contre des clients d'un hôtel du kibboutz Tzuba".

Un policier présent sur place est intervenu et "a maîtrisé le terroriste", a indiqué une porte-parole de la police.

L'assaillant, originaire de Shouafat, quartier palestinien de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte annexé par Israël depuis 1967, "a été placé en détention", a ajouté la police.

