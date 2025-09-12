L'Indonésie prend le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde

Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. La mine Weda Bay Nickel, critiquée pour ses effets sur la forêt environnante, s'étend sur 45.000 hectares sur l'île de Halmahera aux Moluques (est).

Les autorités ont désormais saisi près de 150 hectares qui empiétaient sur des zones forestières sans permis, a déclaré à l'AFP Anang Supriatna, porte-parole du bureau du procureur général indonésien. Les autorités ont « pris le contrôle de la zone (...) et le terrain sera restitué au gouvernement », a-t-il ajouté.

Weda Bay Nickel (WBN) est une société commune entre le groupe indonésien Antam et la société singapourienne Strand Minerals, qui a elle-même pour actionnaires le groupe minier français Eramet et le géant chinois de la sidérurgie Tsingshan.

Dans un communiqué, Eramet a indiqué que la zone saisie était « une carrière produisant des roches pour les matériaux de construction et d'entretien » et que les opérations minières n'étaient pas affectées. De son côté, dans un communiqué, Weda Bay Nickel a déclaré travailler avec les autorités compétentes pour clarifier tous les permis existants.« Nous restons déterminés à assumer l'entière responsabilité de toute violation potentielle et à mettre en œuvre des mesures correctives », a déclaré la société.

17% de la production mondiale





WBN indique représenter 17% de la production mondiale de nickel en 2023. L'exploitation du site fait l'objet de critiques récurrentes en raison du danger que son exploitation fait peser sur la forêt et sur la survie d'une tribu qui y vit sans contcat avec la civilisation moderne.

Une enquête de l'AFP menée en juin a ainsi montré les effets sur les membres de l'une des dernières communautés de chasseurs-cueilleurs isolées du pays, la tribu indigène des Hongana Manyawa. Cette communauté affirme que la forêt dont elle dépend depuis toujours pour se nourrir et s'abriter est détruite par la déforestation et la dégradation de l'environnement liées à la mine. WBN rejette les allégations et affirme s'engager en faveur d'une « exploitation minière responsable et de la protection de l'environnement ».

Des militants pour la protection de l'environnement estiment que cette saisie n'est pas susceptible de modifier l'impact plus large de la concession sur les communautés locales. Ils exhortent le gouvernement à remettre les terres saisies aux résidents concernés. « Si la saisie vise à bénéficier au peuple, alors c'est le peuple qui devrait gérer (le terrain) », a déclaré à l'AFP Melky Nahar, coordinateur du groupe environnemental Mining Advocacy Network.

Le nickel est au cœur de la stratégie de croissance de l'Indonésie, qui a interdit les exportations de minerai en 2020 afin de mieux le valoriser.

L'Indonésie est à la fois le plus grand producteur mondial de ce minerai et le pays qui en possède les plus grandes réserves connues. Selon des données officielles, l'exploitation minière, dominée par le charbon et le nickel, représentait près de 9% du PIB indonésien au premier trimestre 2025.



