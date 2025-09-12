Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le Kremlin dit que les négociations de paix avec l'Ukraine sont en « pause »


AFP / le 12 septembre 2025 à 13h54

Des exercices militaires conjoints « Zapad-2021 » des forces armées de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie à la base militaire de Mulino, dans la région de Nijni Novgorod, à environ 350 kilomètres à l'est de Moscou. AFP PHOTO / MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSE

Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit étaient en « pause », aucune date n'ayant été fixée pour une prochaine session de pourparlers.

« Les canaux de communication existent, ils sont bien établis. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux, mais pour l'instant, on peut plutôt parler d'une pause », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.

Des pourparlers à Istanbul plus tôt cette année n'ont pas permis de réelle avancée, hormis un accord sur des échanges de prisonniers de guerre.

Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit étaient en « pause », aucune date n'ayant été fixée pour une prochaine session de pourparlers.

« Les canaux de communication existent, ils sont bien établis. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux, mais pour l'instant, on peut plutôt parler d'une pause », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.

Des pourparlers à Istanbul plus tôt cette année n'ont pas permis de réelle avancée, hormis un accord sur des échanges de prisonniers de guerre.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés