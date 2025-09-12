Le Kremlin dit que les négociations de paix avec l'Ukraine sont en « pause »

Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit étaient en « pause », aucune date n'ayant été fixée pour une prochaine session de pourparlers.

« Les canaux de communication existent, ils sont bien établis. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux, mais pour l'instant, on peut plutôt parler d'une pause », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.

Des pourparlers à Istanbul plus tôt cette année n'ont pas permis de réelle avancée, hormis un accord sur des échanges de prisonniers de guerre.