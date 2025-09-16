Acquittée dans l'affaire Ziad Itani, la colonelle Suzanne el-Hajj a-t-elle été récemment promue ?

La colonelle Suzanne el-Hajj, poursuivie en 2018 pour l'élaboration de fausses preuves d’intelligence avec Israël à l'encontre du dramaturge Ziad Itani, avant d'être acquittée en 2019, se retrouve une nouvelle fois dans l'arène médiatique. Sa nomination à un nouveau poste au sein des Forces de sécurité intérieure (FSI), considérée par certains comme une promotion, fait grincer des dents.L'information a été révélée le 10 septembre par un journaliste de la chaîne al-Jadeed, qui a publié sur X un cliché censé montrer de nouvelles fiches de poste au sein du service de sécurité qui relève du ministère de l'Intérieur. Sur ces documents, la haut-gradée est nommée au poste de « seconde assistante du président de l'administration centrale » des FSI. Il est précisé que celle-ci était...

