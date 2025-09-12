Le Premier ministre qatari est attendu aujourd’hui aux États-Unis pour aborder la frappe israélienne avec des responsables américains | Direct

Le bilan des bombardements israéliens de sites houthis mercredi au Yémen ont fait 46 morts et plus de 165 blessés mercredi, ont indiqué aujourd'hui ces rebelles, qui contrôlent de larges pans du pays y compris la capitale Sanaa où un bâtiment militaire notamment a été touché, selon Reuters.
Jeudi soir, l'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a dénoncé le refus persistant d'Israël d'accorder un accès indépendant aux journalistes étrangers, près de deux ans après le déclenchement de la guerre à Gaza.
« Israël doit cesser de tuer des journalistes à Gaza et permettre à la presse étrangère un accès libre et indépendant au territoire », a déclaré l'association, qui regroupe plus de 350 membres travaillant pour des médias étrangers en Israël et dans les Territoires palestiniens.
« Ce retard persistant et institutionnalisé constitue une honte pour Israël et ses alliés, qui ont trop souvent choisi de ne pas défendre les libertés fondamentales de la presse », a ajouté le conseil d'administration de l'association dans un communiqué.
Un journaliste de l'AFP siège au conseil d'administration de la FPA. Depuis le début de la guerre, Israël a tué plus de 64 000 Palestiniens à Gaza, parmi lesquels des journalistes.
Dans un communiqué conjoint publié courant août, la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont confirmé que l’enclave faisait désormais face à une situation de famine, Israël bloquant une part importante de l’aide humanitaire distribuée, soutenue par la Gaza Health Foundation, les États-Unis et Israël.
L’information principale de ce matin
Le Premier ministre qatari, le cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, doit se rendre à New York et à Washington vendredi pour rencontrer des responsables américains afin de discuter de la frappe israélienne ainsi que de l’état des pourparlers de cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Politico jeudi, cité par Reuters ainsi que par plusieurs médias, notamment qataris. L’annonce a été confirmée par un communiqué du département d’État américain.
Le Premier ministre qatari devrait notamment rencontrer le président Donald Trump, le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio et l’émissaire spécial Steve Witkoff.
Le 9 septembre, Israël avait frappé Doha en ciblant des dirigeants du Hamas. Le mouvement a affirmé que ses plus hauts responsables avaient survécu, mais que cinq de ses membres avaient été tués, ainsi qu’un membre des forces de sécurité qataries. Le lendemain, dans un entretien à CNN, le Premier ministre qatari avait déclaré espérer une réponse régionale collective à l’attaque et annoncé qu’un sommet arabo-islamique se tiendrait à Doha pour décider d’une ligne de conduite.
« Nous voulons que les otages soient libérés, et qu’ils le soient rapidement. Espérons que [la frappe ne les affectera pas] », a déclaré de son côté le président Donald Trump à des journalistes devant la Maison-Blanche, alors que la guerre fait toujours rage à Gaza.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé.
Economisez 60% sur votre abonnement annuel !
Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de
215$
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.