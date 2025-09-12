Le Premier ministre qatari est attendu aujourd’hui aux États-Unis pour aborder la frappe israélienne avec des responsables américains | Direct

« Nous espérons que la frappe israélienne au Qatar n’affectera pas l’accord sur les otages », déclare Trump.

Le bilan des raids israéliens au Yémen s’élève à 46 morts, selon les rebelles houthis.

Une frappe israélienne à Kfardounine a fait cinq blessés jeudi. Deux soldats de l’armée libanaise, présents sur place, ont été légèrement atteints

Adraee effectue une « visite de terrain » dans une position occupée par Israël en face de Khiam ; Salam condamne une tournée « provocatrice ».



