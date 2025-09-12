Sawa, ensemble pour accompagner les malades en fin de vie

Fondée en 2018 pour apporter des soins palliatifs à des personnes en phase terminale et à leurs familles, l’association Sawa (Ensemble) vient de fêter son septième anniversaire, lors d’un dîner sous le patronage du ministre de la Santé, Rakan Nassereddine.

L’idée est née de l’expérience douloureuse vécue par un médecin à l’AUH, Dr Nazem Bassil, spécialiste en médecine interne, gériatrie, psychiatrie gériatrique et soins palliatifs. Profondément affecté par la souffrance vécue par sa sœur avant son décès, le Dr Bassil a décidé de lancer l’association afin que les patients en fin de vie puissent être soutenus par des équipes spécialisées qui les accompagnent durant la phase terminale.

Leur mission : offrir des soins palliatifs complets à domicile aux malades souffrant de pathologies graves ou chroniques, en respectant leur dignité et en améliorant leur qualité de vie jusqu’à leurs derniers moments. Les volontaires de l’association font l’objet en amont d’une formation complète avant d’être dépêchés au chevet du malade.

Sawa adopte une approche holistique en apportant des soins englobant des dimensions médicales, psychologiques, sociales et spirituelles, avec des visites à domicile personnalisées. Le matériel médical est fourni en coordination avec le médecin traitant.

« C’est pour alléger la souffrance du malade et afin qu’il ne sente pas abandonné aux affres de la maladie que nous agissons et pour apporter de l’amour au malade. Les soins palliatifs ne sont pas prodigués en attente de la mort, mais, au contraire, pour insuffler la vie à chaque instant », a indiqué le Dr Bassil lors de la cérémonie.

L’association Sawa, qui propose ses services sans discrimination, repose sur une équipe pluridisciplinaire engagée, composée de professionnels de santé et d’acteurs spirituels, d’infirmières spécialisées dans les soins palliatifs, psychothérapeutes, et travailleurs sociaux. Le but : apporter les soins à domicile pour permettre aux patients de rester chez eux, entourés de leurs proches, dans le confort et la paix tout en prodiguant un soulagement des symptômes : douleur, difficultés respiratoires, fatigue, anxiété, troubles du sommeil, perte d’appétit et dépression.

L’accompagnement est global et comprend un soutien émotionnel, psychologique, social et spirituel pour les patients et leurs familles, y compris en période de deuil.

Les témoignages de familles ayant bénéficié du soutien de Sawa sont très expressifs: « Leur présence a apporté réconfort et force » ; « Les soins apportés ont soulagé la douleur de notre mère et nous attendions les visites des volontaires avec impatience » ; « Après des années de lutte contre le cancer, ils nous ont offert un soutien inestimable. Leur présence nous a apporté réconfort et force durant la période de maladie et de deuil ».

Pour plus d’informations : 79/196186.