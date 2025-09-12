Menu
Politique - Diplomatie

Le Drian, porte-voix du « plein soutien » arabe et international au Liban

À Beyrouth, l’émissaire de l’Élysée salue la décision du gouvernement concernant le monopole des armes et plaide pour les réformes économiques et financières.

Par Yara ABI AKL, le 12 septembre 2025 à 00h00

L’émissaire spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, à Aïn el-Tiné, le 11 septembre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Cette fois-ci, le bilan est positif. Pour sa deuxième visite à Beyrouth depuis la présidentielle (janvier dernier), l’envoyé spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, est venu adresser un message de « plein soutien » arabe et international aux autorités libanaises, surtout après la décision « historique » du gouvernement de consacrer le monopole du port des armes aux mains de l’État et la mise en place d’un plan de l’armée pour atteindre cet objectif. Mais si le Liban a à travers cette démarche répondu à l’une des plus importantes exigences de la communauté internationale, il reste beaucoup à faire : parallèlement au désarmement des milices, le Liban devrait poursuivre le chantier de réformes économiques et financières exigées par les pays donateurs. Ces derniers s’apprêtent à se réunir de nouveau à Paris pour venir en aide...
