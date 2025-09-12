Le Drian, porte-voix du « plein soutien » arabe et international au Liban

Cette fois-ci, le bilan est positif. Pour sa deuxième visite à Beyrouth depuis la présidentielle (janvier dernier), l’envoyé spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, est venu adresser un message de « plein soutien » arabe et international aux autorités libanaises, surtout après la décision « historique » du gouvernement de consacrer le monopole du port des armes aux mains de l’État et la mise en place d’un plan de l’armée pour atteindre cet objectif. Mais si le Liban a à travers cette démarche répondu à l’une des plus importantes exigences de la communauté internationale, il reste beaucoup à faire : parallèlement au désarmement des milices, le Liban devrait poursuivre le chantier de réformes économiques et financières exigées par les pays donateurs. Ces derniers s’apprêtent à...

