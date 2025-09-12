Le Drian, porte-voix du « plein soutien » arabe et international au Liban

L’émissaire spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, à Aïn el-Tiné, le 11 septembre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Cette fois-ci, le bilan est positif. Pour sa deuxième visite à Beyrouth depuis la présidentielle (janvier dernier), l’envoyé spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, est venu adresser un message de « plein soutien » arabe et international aux autorités libanaises, surtout après la décision « historique » du gouvernement de consacrer le monopole du port des armes aux mains de l’État et la mise en place d’un plan de l’armée pour atteindre cet objectif. Mais si le Liban a à travers cette démarche répondu à l’une des plus importantes exigences de la communauté internationale, il reste beaucoup à faire : parallèlement au désarmement des milices, le Liban devrait poursuivre le chantier de réformes économiques et financières exigées par les pays donateurs. Ces derniers s’apprêtent à se réunir de nouveau à Paris pour venir en aide...
Cette fois-ci, le bilan est positif. Pour sa deuxième visite à Beyrouth depuis la présidentielle (janvier dernier), l’envoyé spécial de l’Élysée pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, est venu adresser un message de « plein soutien » arabe et international aux autorités libanaises, surtout après la décision « historique » du gouvernement de consacrer le monopole du port des armes aux mains de l’État et la mise en place d’un plan de l’armée pour atteindre cet objectif. Mais si le Liban a à travers cette démarche répondu à l’une des plus importantes exigences de la communauté internationale, il reste beaucoup à faire : parallèlement au désarmement des milices, le Liban devrait poursuivre le chantier de réformes économiques et financières exigées par les pays donateurs. Ces derniers s’apprêtent à...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.