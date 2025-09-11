Avichay Adraee effectue une « visite de terrain » dans une position israélienne occupée face à Khiam

Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a annoncé jeudi sur X avoir effectué une « visite de terrain dans le sud du Liban, à l’intérieur d'un des postes de défense avancés face à Khiam », dans le caza de Marjeyoun. Face à cette localité se trouve la colline de Tallet Hamames, l’un des six points que l’État hébreu continue d’occuper au Liban-Sud.

« J’ai discuté avec les commandants et les soldats de la situation sécuritaire à la frontière nord et des changements intervenus après l’opération Flèches du Nord, ainsi que de l’approche stratégique que nous suivons, qui garantit que nous n’autorisons pas le développement de menaces terroristes à nos frontières », a écrit Avichay Adraee.

En réaction, le Premier ministre Nawaf Salam a fermement condamné la tournée « provocatrice » d'Avichay Adraee. « Ce comportement agressif réaffirme la détermination d’Israël à saper la stabilité dans le Sud, alors que le Liban s’est engagé à appliquer les résolutions internationales et à étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire à travers ses forces armées », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a réitéré son appel à la communauté internationale « pour qu’elle exerce la plus forte pression sur Israël afin d'obtenir son retrait total des territoires libanais encore occupés et la cessation de ses violations terrestres, maritimes et aériennes, conformément aux engagements pris dans l’accord de cessez-le-feu ».

Ces derniers mois, l’armée israélienne a mené plusieurs incursions sur le territoire libanais, en dépit de l’accord de cessez-le-feu conclu fin novembre, qui avait mis un terme à plus d’un an d’affrontements sporadiques, dont deux mois de guerre ouverte avec le Hezbollah.

Selon cet accord, le Hezbollah devait retirer ses combattants au nord du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière, et démanteler toutes ses infrastructures militaires au sud. Israël, pour sa part, devait se retirer de l’ensemble du territoire libanais, mais continue de maintenir six positions jugées « stratégiques » le long de la frontière.