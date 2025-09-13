« Les effets de la famine se répercutent souvent sur plusieurs générations » 

Des Gazaouis, parmi lesquels de nombreux enfants, tentent de recevoir une portion de nourriture dans un centre de distribution dans le camp de réfugiés de Nuseirat, le 18 août 2025. Eyad Baba/AFP
Quelques zones colorées de rouge vif et foncé parsèment la carte du monde : Haïti, Soudan, Yémen, Gaza… Des endroits où l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification) a déclaré l’urgence humanitaire (Phase 4) voire la famine (Phase 5). Un dernier statut confirmé pour le gouvernorat de Gaza dans l’enclave palestinienne éponyme le 22 août 2025, basé sur « des preuves raisonnables ». Avec le blocus imposé par Israël en mars dernier, seulement partiellement levé fin mai, le nombre total de Palestiniens morts de faim depuis le début de la guerre s’est élevé à plus de 400, dont plus de 140 enfants. Une situation qui pourrait s’empirer avec l’intensification de l’offensive en cours contre la ville de Gaza, et qui affectera également les survivants, la faim ayant des effets à long terme sur le corps et la santé. Le point avec Rachael...
