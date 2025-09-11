Un mort dans une frappe israélienne dans le sud

Une personne a été tuée dans une attaque de drone israélienne dans le sud du Liban jeudi, où Israël mène régulièrement des frappes affirmant viser le Hezbollah, a annoncé le ministère libanais de la Santé. « Un drone ennemi israélien a visé une moto sur la route d'Aïn Baal-Bazouriyé, tuant une personne », a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que l’attaque s’est produite dans le district de Tyr. Notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, avait rapporté que la frappe a eu lieu entre Aïn Baal et Aïtit et a tué un homme, Wassim Jibaï.

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024 à l'issue d'un an de conflit entre Israël et le Hezbollah, dont deux mois de guerre ouverte, l'armée israélienne continue de frapper le pays voisin, affirmant y cibler des sites et membres du Hezbollah pro-iranien. Sorti très affaibli du conflit, celui-ci ne riposte pas.

La nouvelle frappe est survenue après des raids israéliens mardi et lundi, qui ont respectivement blessé un membre du Hezbollah au sud de Beyrouth, selon une source sécuritaire, et fait cinq morts sur des sites du Hezbollah dans l'est du Liban. Elle intervient aussi au moment où l’émissaire spécial français pour le Liban Jean-Yves Le Drian - dont le pays supervise avec les Etats-Unis l'application du cessez-le-feu - est en visite à Beyrouth où il doit s'entretenir avec les dirigeants libanais.

Le mois dernier, le gouvernement libanais avait demandé à l’armée d’élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah d’ici la fin de l’année, sous forte pression américaine et face à la crainte d’une intensification des frappes israéliennes. L’armée libanaise doit achever le désarmement du Hezbollah dans la partie du sud du pays proche de la frontière avec Israël d'ici trois mois, a déclaré mardi à l'AFP le ministre des Affaires étrangères du Liban, Youssef Raggi.