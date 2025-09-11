Pour une « politique climatique plus ambitieuse », la France remet à Zein un rapport pour la réforme du ministère de l'Environnement

La ministre libanaise de l’Environnement, Tamara el-Zein, a reçu mercredi un rapport d’expertise français qui « présente des recommandations de réformes du ministère pour lui permettre de mettre en œuvre des politiques climatiques et environnementales plus ambitieuses », selon un communiqué diffusé par l'ambassade de France à Beyrouth. Le rapport, confié à Fabien Palhol, expert français de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD), a été remise à la ministre en présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro.

« A la demande de la ministre, l’ambassade de France au Liban a mis en œuvre une mission d’assistance technique au bénéfice du ministère de l’Environnement libanais, afin d’accompagner ses efforts de réorganisation interne. Cette initiative s’inscrit dans un contexte décisif de renforcement de la transition écologique au Liban, face aux défis climatiques et environnementaux majeurs auxquels le pays est confronté », explique le communiqué.

L'étude propose « trois scénarios de refonte de l’organisation du ministère visant à renforcer ses capacités d’action, notamment à travers la création d’une direction générale du climat. Il souligne également les conditions indispensables à la réussite de cette réforme (simplification des procédures, professionnalisation des agents etc.) ainsi que la nécessité pour le ministère de se moderniser en renforçant ses effectifs ».

Ce projet « constitue un exemple concret de modernisation de l’administration publique libanaise. Il représente également une opportunité majeure pour renforcer le rôle du ministère de l’environnement au cœur des politiques publiques nationales ». « Ce partage d’expertise témoigne du soutien apporté par la France aux efforts de réforme administrative engagés par le gouvernement libanais afin de redresser ses institutions, au service du peuple libanais. Il illustre également la vitalité de la coopération franco-libanaise en matière de protection de l’environnement », indique le communiqué.

Fin juillet, Tamara el-Zein avait dressé, lors d'une conférence de presse, le bilan des cent premiers jours de sa prise de fonction, listant les différentes initiatives mises en place dans le cadre de l’objectif de réforme et de sauvetage de son ministère.



