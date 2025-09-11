L'arme israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen

L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.

