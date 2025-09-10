Le Qatar réévalue son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, dit le Premier ministre à CNN

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a déclaré mercredi que son pays réévaluait son rôle de médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza, au lendemain d'une attaque israélienne sans précédent à Doha visant des chefs du Hamas.

"J'ai réfléchi à l'ensemble du processus ces dernières semaines, et je me suis dit que (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu ne faisait que nous faire perdre notre temps", a déclaré cheikh Mohammed cité dans le blog en direct de CNN, après une interview avec la chaîne américaine.

Le Qatar "réévalue tout" concernant son implication dans de futurs pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza et discute des prochaines étapes avec Washington, a-t-il ajouté.



