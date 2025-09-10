Raids israéliens au Yémen: le bilan monte à 35 morts selon les rebelles houthis

Les Houthis du Yémen ont révisé mercredi à la hausse, à 35 morts, le bilan des frappes israéliennes contre des sites rebelles dans le pays, dont la capitale Sanaa.
« Le nombre de martyrs parmi les citoyens victimes du crime sioniste perfide est passé à 35 », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, sur X, en faisant état de 131 blessés. Il avait d'abord fait état de neuf morts et 118 blessés.
