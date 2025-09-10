Le prince Harry arrive chez son père le roi Charles III pour une première rencontre depuis février 2024

Le prince Harry, en froid avec sa famille, est arrivé mercredi à Clarence House, la résidence londonienne du roi Charles III, où une rencontre est attendue entre le père et le fils pour la première fois depuis février 2024, selon plusieurs médias britanniques.

Le duc de Sussex, fils cadet du roi, a rompu avec sa famille depuis son départ pour les Etats-Unis en 2020 avec son épouse Meghan. Il a été vu entrer en voiture dans la résidence, où Charles III était arrivé peu de temps auparavant.

Les deux hommes ne se sont pas vus depuis février 2024, quand Harry avait fait un déplacement express au Royaume-Uni après avoir appris que son père, âgé de 76 ans, souffrait d'un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

A l'époque, leur rencontre, déjà à Clarence House, avait duré moins de 45 minutes et Harry était reparti pour la Californie le lendemain. Il est depuis revenu trois fois à Londres, sans rencontrer la famille royale.

Harry est arrivé lundi au Royaume-Uni pour une série d'engagements auprès d'associations caritatives qu'il soutient, et les spéculations allaient bon train sur une éventuelle rencontre avec son père.

Surtout depuis que le tabloïd Mail on Sunday avait révélé que le chargé de communication du roi, Tobyn Andreae, et la nouvelle responsable de la communication du prince, Meredith Maines, s'étaient rencontrés début juillet à Londres.

Le prince, âgé de 40 ans, avait confié en mai à la BBC qu'il « aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille ». Charles III, qui séjournait en Ecosse, avait lui été aperçu par des médias britanniques quittant une base militaire près de Londres, où il avait atterri en début d'après-midi mercredi.