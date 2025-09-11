Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Pourquoi la frappe d’Israël au Qatar est un tournant pour les pétromonarchies du Golfe

L’attaque inédite de Tel-Aviv sur le sol qatari pousse les pays arabes à faire bloc derrière Doha, face à un soutien américain jugé défaillant.

Par Noura DOUKHI, le 11 septembre 2025 à 00h00

Pourquoi la frappe d’Israël au Qatar est un tournant pour les pétromonarchies du Golfe

Le président émirati, Mohammad ben Zayed al-Nahyane (à gauche), et l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, échangent une embrassade chaleureuse alors que le dirigeant des Émirats quitte l'aéroport international de Doha, au Qatar, le 10 septembre 2025. Abdulla al-Bedwawi/Reuters

Le blocus avait duré plus de trois ans. Emmenés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les pays du Golfe avaient rompu, en 2017, leur relation avec l’émirat gazier, lui reprochant notamment son soutien aux Frères musulmans. Ces mêmes pays accourent aujourd’hui au chevet de Doha, après l’attaque israélienne inédite ayant visé mardi, sur le sol qatari, un complexe abritant des membres du Hamas, émanation directe du mouvement frériste.L’opération menée par l’État hébreu au Qatar, cinquième pays visé par des frappes israéliennes depuis le 7 octobre 2023, marque une rupture sans précédent. En ciblant l’émirat gazier, « allié majeur hors OTAN » des États-Unis qui abrite la plus grande base militaire américaine de la région et médiateur-clé des négociations à Gaza, Tel-Aviv franchit une ligne rouge. Sous le choc, les pays du Golfe,...
