Que se passe-t-il au sein du CPL à Jbeil ?

Les législatives de mai prochain ne seront probablement pas chose facile pour le Courant patriotique libre. En perte de vitesse depuis la contestation de 2019, le parti de Gebran Bassil semble en chute de popularité dans plusieurs régions longtemps perçues comme des fiefs incontestables du courant aouniste. Quelques jours après la visite du fondateur du parti, Michel Aoun, au Kesrouan, qui n’a apparemment pas donné l’effet populaire escompté, la formation risque de subir un coup dur avec la très probable démission de Tony Abi Younès, longtemps coordinateur du CPL pour le caza de Jbeil. Nombre de ses collègues pourraient même lui emboîter le pas.

Selon les informations de L’Orient-Le Jour, Tony Abi Younès (qui n’a pas répondu à nos sollicitations pour un commentaire) a, jusqu’ici, fait part oralement de son intention de démissionner. « Nous n’avons encore rien reçu officiellement », affirme à notre journal Ghassan Khoury, vice-président du CPL pour les affaires administratives, à qui les démissions devraient être normalement remises. Mais dans certains milieux aounistes de Jbeil, on indique que M. Abi Younès ne participe plus aux réunions partisanes « depuis un bon moment », pour reprendre les termes d’un cadre qui a requis l’anonymat au vu de « la sensibilité du sujet ».

Pour ce qui est des raisons derrière cette démarche, d’anciens membres du parti l’inscrivent dans le cadre des secousses internes que traverse celui-ci dans la région de Jbeil. « Tout le monde sait que le parti est en déclin depuis 2019. Et nombreux responsables ont déjà démissionné ou s’apprêtent à le faire », dit un ancien aouniste qui avait claqué la porte de la formation orange « il y a six ans, en signe d’opposition à la gestion des affaires internes par Gebran Bassil ». Selon lui, plusieurs membres encartés du CPL « sont dans un état de bouderie » ; ils ne participent pas aux activités et réunions partisanes sans pour autant quitter officiellement le CPL. « Mais ils pourraient passer à l’acte dans un avenir proche », lance-t-il. Des informations que le directoire du parti balaye d’un revers de la main. « Il n’y a aucune bouderie, et tout le monde est déjà mobilisé dans la perspective des législatives de 2026 », dit un proche de M. Bassil.

Cherchez les législatives

Sayed Younès, responsable de la machine électorale du CPL, affirme dans ce cadre que le parti a déjà organisé la première phase du processus interne devant mener au choix des candidats. Et c’est peut-être là que résident les véritables raisons derrière la démission de Tony Abi Younès. Car de sources concordantes, on apprend que deux tendances traversent le CPL à Jbeil. L’une se rangeant derrière Gebran Bassil et ses orientations : il s’agirait notamment de figures telles que le vice-président pour les affaires extérieures, Nagi Hayek, ainsi que Wadih Akl, un avocat proche de M. Bassil qui fait de la restitution des dépôts des déposants et de la lutte contre la corruption ses principaux chevaux de bataille. En face, se dresserait un camp qui engloberait des figures ayant des réserves sur les orientations du directoire. Dans les rangs de ce camp, on trouverait par exemple Tony Abi Younès, connu pour entretenir une bonne relation avec Simon Abi Ramia, député et figure populaire de la région qui avait claqué la porte du CPL en 2024. « Les préparatifs des élections ont creusé davantage le fossé entre les deux camps », confie un cadre jbeiliote du CPL, soulignant que « tout semble indiquer qu’on se dirige vers un soutien aux candidatures de Wadih Akl et Jean Gebran, ancien directeur de l’office des eaux du Mont-Liban, récemment limogé par le gouvernement », ajoute-t-il.

Aux yeux de plusieurs membres du CPL, une telle configuration ne laisserait à Tony Abi Younès que le choix de quitter le parti. « Mais ce départ ne laissera aucune incidence sur les résultats du scrutin », estime un haut responsable du parti… tout en louant les capacités de l’intéressé en matière de pointage électoral.





Quoi qu’il en soit, le choix pour le CPL d’appuyer des candidats (aux deux sièges maronites de Jbeil) risquerait de lui causer une claque dans ce caza. « Nous sommes conscients que Ziad Hawat (député Forces libanaises de la région) pourrait être reconduit pour un troisième mandat. Nous avons donc un minutieux calcul à faire », affirme un responsable aouniste.

Le parti devrait également faire face à ce que des dissidents de Gebran Bassil appellent « le phénomène politique et populaire » que Simon Abi Ramia et ses collègues ayant quitté le CPL tentent d’instaurer à Jbeil et dans plusieurs régions du Liban. Une bataille qui s’annonce difficile pour les aounistes, dans la mesure où leurs détracteurs ne cachent pas leur volonté de se lancer dans la compétition législative sous le signe de l’appui au chef de l’État, Joseph Aoun, qui dispute à Michel Aoun et son gendre la même base populaire. « Nous allons œuvrer pour assurer le bloc parlementaire le plus large au président pour qu'il puisse mettre à exécution son discours d’investiture », se contente de dire M. Abi Ramia à L’OLJ, sans donner plus de détails. De quoi pousser un dissident à assurer : « Le CPL n’obtiendra aucun député à Jbeil en 2026. »