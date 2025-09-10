Frappes israéliennes au Yémen: des morts dans un bâtiment des forces houthies (média rebelle)

Des frappes israéliennes contre un bâtiment abritant les services de communication des forces houthies ont fait des morts et des blessés, a déclaré mercredi la télévision rebelle, sans plus de précision sur ce bilan.

"Des martyrs, des blessés et plusieurs maisons endommagées dans l'attaque israélienne contre le quartier général de l'Orientation morale", du nom donné aux services touchés, a rapporté la télévision Al-Massirah.

aya/th/cab/tp

© Agence France-Presse