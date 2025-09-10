Menu
Dernières Infos

Frappes israéliennes au Yémen: des morts dans un bâtiment des forces houthies (média rebelle)


AFP / le 10 septembre 2025 à 18h08

Des frappes israéliennes contre un bâtiment abritant les services de communication des forces houthies ont fait des morts et des blessés, a déclaré mercredi la télévision rebelle, sans plus de précision sur ce bilan. 

"Des martyrs, des blessés et plusieurs maisons endommagées dans l'attaque israélienne contre le quartier général de l'Orientation morale", du nom donné aux services touchés, a rapporté la télévision Al-Massirah. 

