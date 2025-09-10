Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

Frappes israéliennes sur Sanaa tenue par les houthis, selon un média des rebelles


AFP / le 10 septembre 2025 à 17h13

Des manifestants scandent des slogans lors d'un rassemblement dénonçant Israël et les États-Unis et soutenant les Palestiniens, organisé par le personnel et les étudiants de l'université de Sanaa, dans la capitale yéménite contrôlée par les houthis, le 10 septembre 2025. Photo AFP/ MOHAMMED HUWAIS

Des frappes aériennes israéliennes ont touché mercredi Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les houthis, selon la télévision des rebelles.

Des explosions ont été entendues à Sanaa, selon un journaliste de l'AFP sur place. « Agression israélienne sur la capitale, Sanaa », a annoncé la chaîne de télévision al-Massirah des houthis sur Telegram. 

Des frappes aériennes israéliennes ont touché mercredi Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les houthis, selon la télévision des rebelles.

Des explosions ont été entendues à Sanaa, selon un journaliste de l'AFP sur place. « Agression israélienne sur la capitale, Sanaa », a annoncé la chaîne de télévision al-Massirah des houthis sur Telegram. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés