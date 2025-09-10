Frappes israéliennes sur Sanaa tenue par les houthis, selon un média des rebelles

Des frappes aériennes israéliennes ont touché mercredi Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les houthis, selon la télévision des rebelles.
Des explosions ont été entendues à Sanaa, selon un journaliste de l'AFP sur place. « Agression israélienne sur la capitale, Sanaa », a annoncé la chaîne de télévision al-Massirah des houthis sur Telegram.
