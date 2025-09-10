Drones en Pologne: pour Berlin, un « incident sérieux » qui montre que Moscou « teste » l'OTAN

L'incursion de drones dans le ciel polonais est un « incident très, très sérieux » qui montre que la Russie « teste » l'OTAN, a estimé mercredi un porte-parole du gouvernement allemand. « Il s'agit d'un incident très, très sérieux. (...) Cela montre encore une fois à quelle menace nous sommes confrontés et à quel point nous sommes testés par la Russie », a déclaré Sebastian Hille lors d'un point presse régulier du gouvernement.

« Une fois de plus, et cette fois dans une ampleur considérable, des drones de combat russes ont pénétré, la nuit dernière, l'espace aérien polonais », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul lors d'un point presse distinct. « La Russie a ainsi délibérément risqué une dangereuse escalade », a ajouté le chef de la diplomatie.

Les drones qui se sont introduits dans l'espace aérien polonais « ont manifestement été dirigés » dans ce but, a de son côté déclaré Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, qui y voit une nouvelle « provocation des forces armées russes ». « Il n'y a absolument aucune raison de supposer qu'il s'agit d'erreurs de trajectoire ou d'incidents similaires », a souligné le ministre à la tribune du Bundestag.

Pour Johann Wadephul, qui recevait à Berlin son homologue néerlandais, le fait que « des avions de chasse néerlandais aient aussi contribué à la sécurité » de l'espace aérien polonais montre que « nous sommes unis au sein de l'OTAN ». Que les autres membres de l'Alliance participent à « assurer la sécurité du flanc est de l'OTAN » est une « nécessité » face « à une menace russe qui, visiblement, persistera », a encore déclaré M. Wadephul.

Varsovie et ses alliés ont dénoncé mercredi une « provocation » russe après l'intrusion de drones dans l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine et l'interception de plusieurs de ces aéronefs par les armées polonaises et l'OTAN.

Varsovie a demandé à l'OTAN d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace contre l'un de ses membres.



