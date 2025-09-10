Menu
Dernières Infos - Conflit

Drones en Pologne: pour Berlin, un « incident sérieux » qui montre que Moscou « teste » l'OTAN


AFP / le 10 septembre 2025 à 15h11, mis à jour à 15h16

La directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées, Alice Rufo (à gauche), le secrétaire allemand à l'Armement et à l'Innovation, Jens Plotner (2e à gauche), le secrétaire britannique à la Défense, John Healey (3e à gauche), le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto (3e à droite), le directeur de la politique de sécurité internationale de la Pologne, Marcin Kazmierski (2e à droite), et le ministre ukrainien de la Défense, Denys Shmyhal, posent pour une photo de famille avant une réunion des ministres de la Défense du groupe E5, composé de cinq nations (France, Allemagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni), à la caserne de la Royal Artillery, dans le sud-est de Londres, le 10 septembre 2025. Photo Chris J Ratcliffe / AFP

L'incursion de drones dans le ciel polonais est un « incident très, très sérieux » qui montre que la Russie « teste » l'OTAN, a estimé mercredi un porte-parole du gouvernement allemand. « Il s'agit d'un incident très, très sérieux. (...) Cela montre encore une fois à quelle menace nous sommes confrontés et à quel point nous sommes testés par la Russie », a déclaré Sebastian Hille lors d'un point presse régulier du gouvernement.

« Une fois de plus, et cette fois dans une ampleur considérable, des drones de combat russes ont pénétré, la nuit dernière, l'espace aérien polonais », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul lors d'un point presse distinct. « La Russie a ainsi délibérément risqué une dangereuse escalade », a ajouté le chef de la diplomatie.

Les drones qui se sont introduits dans l'espace aérien polonais « ont manifestement été dirigés » dans ce but, a de son côté déclaré Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, qui y voit une nouvelle « provocation des forces armées russes ». « Il n'y a absolument aucune raison de supposer qu'il s'agit d'erreurs de trajectoire ou d'incidents similaires », a souligné le ministre à la tribune du Bundestag.

Pour Johann Wadephul, qui recevait à Berlin son homologue néerlandais, le fait que « des avions de chasse néerlandais aient aussi contribué à la sécurité » de l'espace aérien polonais montre que « nous sommes unis au sein de l'OTAN ». Que les autres membres de l'Alliance participent à « assurer la sécurité du flanc est de l'OTAN » est une « nécessité » face « à une menace russe qui, visiblement, persistera », a encore déclaré M. Wadephul.

Varsovie et ses alliés ont dénoncé mercredi une « provocation » russe après l'intrusion de drones dans l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine et l'interception de plusieurs de ces aéronefs par les armées polonaises et l'OTAN.

Varsovie a demandé à l'OTAN d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace contre l'un de ses membres.


