Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville

L'armée israélienne a détruit mercredi une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, selon un journaliste de l'AFP sur place, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien.

Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, avait plus tôt émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux habitant dans une tour et dans ses environs. L'armée a dit plus tard avoir frappé un grand immeuble, « utilisé par l'organisation terroriste Hamas ».