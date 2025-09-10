Menu
Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville


AFP / le 10 septembre 2025 à 14h50

Un Palestinien marche parmi les décombres de la tour Tiba qui s'est effondrée peu après les frappes israéliennes visant cet immeuble de grande hauteur à Gaza le 10 septembre 2025. Photo AFP / OMAR AL-QATTAA

L'armée israélienne a détruit mercredi une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, selon un journaliste de l'AFP sur place, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien.

Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, avait plus tôt émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux habitant dans une tour et dans ses environs. L'armée a dit plus tard avoir frappé un grand immeuble, « utilisé par l'organisation terroriste Hamas ».

L'Orient-Le Jour
