Au moins « 19 violations » de l'espace aérien, au moins trois drones russes abattus, selon Tusk

Au moins 19 violations de l'espace aérien polonais ont été enregistrées et au moins trois drones russes ont été abattus dans la nuit, a indiqué mercredi le Premier ministre de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.

« Dix neuf violations ont identifiées » et « nous avons actuellement confirmé que trois drones ont été abattus », a déclaré Donald Tusk devant le Parlement, indiquant qu'il s'agissait d'un premier bilan provisoire de l'opération qui a duré « toute la nuit ».

« Nous n'avons aucune information suggérant que quelqu'un ait été blessé ou soit décédé à la suite de l'action russe », a-t-il encore dit.