Dernières Infos - Pologne

Au moins « 19 violations » de l'espace aérien, au moins trois drones russes abattus, selon Tusk


AFP / le 10 septembre 2025 à 12h25

Cette image diffusée le 10 septembre 2025 par le bureau du Premier ministre polonais montre le Premier ministre polonais Donald Tusk présidant une réunion d'urgence à Varsovie après que des drones russes aient violé l'espace aérien polonais. AFP PHOTO / BUREAU DU PREMIER MINISTRE POLONAIS / BYLINE

Au moins 19 violations de l'espace aérien polonais ont été enregistrées et au moins trois drones russes ont été abattus dans la nuit, a indiqué mercredi le Premier ministre de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.

« Dix neuf violations ont identifiées » et « nous avons actuellement confirmé que trois drones ont été abattus », a déclaré Donald Tusk devant le Parlement, indiquant qu'il s'agissait d'un premier bilan provisoire de l'opération qui a duré « toute la nuit ».

« Nous n'avons aucune information suggérant que quelqu'un ait été blessé ou soit décédé à la suite de l'action russe », a-t-il encore dit.

