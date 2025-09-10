Israël défend ses frappes contre le Hamas au Qatar

Israël a défendu mercredi ses frappes de la veille sur des dirigeants du Hamas au Qatar, estimant que c'était une "bonne" décision, après que cette attaque sur le sol d'un allié des Etats-Unis a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump.

Israël a annoncé avoir frappé mardi de "hauts responsables" de la direction du Hamas réunis à Doha. Les frappes ont fait six morts, mais les dirigeants visés ont survécu, a affirmé le mouvement islamiste palestinien.

Selon des sources proches du mouvement, six dirigeants du Hamas, parmi lesquels Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, se trouvaient dans le bâtiment visé par Israël au moment des frappes. L'AFP n'est parvenu à joindre aucun d'eux depuis lors.

Danny Danon, représentant permanent d'Israël au siège des Nations unies à New York, a défendu l'opération, insistant sur le fait qu'elle n'engageait que son pays.

"Nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis. Nous sommes coordonnés [avec Washington], ils nous apportent un soutien incroyable, nous l'apprécions, mais parfois nous prenons des décisions et nous en informons les Etats-Unis", a déclaré M. Danon à la radio israélienne 103 FM.

Mardi soir dans une rare rebuffade publique de son allié israélien, M. Trump avait critiqué l'attaque, laquelle pourrait contrarier ses projets diplomatiques dans la région, les Etats-Unis ayant de bonnes relations avec le riche émirat gazier.





- "Très mécontent" -





"Je suis très mécontent", a dit le président américain, affirmant ne pas avoir été informé de l'attaque en avance.

La décision de lancer une attaque au Qatar "a été prise par le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, pas par moi", a encore insisté M. Trump sur sa plateforme Truth Social. Il a affirmé mardi qu'Israël en assumait "l'entière responsabilité".

Alliés d'Israël et du Qatar, les Etats-Unis ont été "informés à l'avance" par Israël des frappes, selon une responsable de la Maison Blanche.

Le Qatar, qui abrite une importante base militaire américaine et accueille régulièrement des initiatives diplomatiques impliquant les Etats-Unis, a condamné l'attaque et affirmé lui ne pas avoir reçu d'avertissement de Washington en amont.

Les raids israéliens à Doha constituent la première attaque du genre au Qatar, pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où la guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Le Qatar a affirmé que les frappes avaient visé les domiciles de plusieurs membres du bureau politique du Hamas résidant dans l'émirat et son Premier ministre a déclaré que le pays se réservait le droit de répondre à cette attaque.

Un responsable du Hamas ayant requis l'anonymat a affirmé que l'attaque avait "ciblé une réunion des négociateurs du Hamas à Doha, où ils discutaient de la proposition du président Trump pour un cessez-le-feu à Gaza".

Le mouvement palestinien a affirmé que "l'ennemi n'avait pas réussi à assassiner les membres de la délégation chargée des négociations" mais a fait état de six morts: le fils, trentenaire, de M. Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un policier qatari.





- "Trop tôt" -





M. Danon a également laissé entendre que la confirmation des identités des personnes tuées pourrait prendre du temps, citant l'exemple de Mohammed Deif, un responsable du Hamas à Gaza, qu'Israël avait annoncé avoir tué à l'été 2024 et dont le mouvement n'a confirmé le décès qu'en janvier 2025.

Il est "trop tôt pour se prononcer sur le résultat, mais la décision était la bonne", a-t-il dit.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

L'offensive de représailles israéliennes a fait au moins 64.605 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Elle a dévasté le territoire, dont les quelque deux millions d'habitants assiégés font face à une catastrophe humanitaire.

Aux côtés des Etats-Unis et de l'Egypte, le Qatar a mené de multiples tentatives pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et obtenir la libération des 47 otages du 7-Octobre encore retenus dans la bande de Gaza en échange dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu.

