Macron va recevoir des familles d'otages retenus à Gaza

Le président français Emmanuel Macron va recevoir mercredi des familles d'otages retenus à Gaza, alors que son initiative en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien est décriée par les autorités israéliennes, a annoncé l'Elysée.

Le chef de l'État redira « la tristesse et la compassion de la France suite aux actes barbares commis par le groupe terroriste Hamas le 7 octobre 2023 en Israël » et son « soutien indéfectible aux familles des otages », « retenus dans des conditions inhumaines depuis plus de 700 jours », a relevé la présidence. « Il précisera que la France, avec ses partenaires et dans le cadre des initiatives qu'elle a lancées, met tout en œuvre pour parvenir à la libération de tous les otages encore retenus, en soutien des efforts de médiation qatarien, égyptien et américain », a-t-elle ajouté.

Seront présents la mère de Guy Gilboa Dalal, le père de Guy Iluz, le frère de Nimrod Cohen et la mère de Evyatar David. Vendredi, le Hamas a diffusé une vidéo de Guy Gilboa Dalal, âgé de 22 ans au moment de son enlèvement. On l'y voit dans une voiture se déplaçant entre des immeubles détruits. Début août, Evyatar David, 24 ans, était apparu, très affaibli, dans une autre vidéo publiée par le mouvement islamiste palestinien.

Le chef de l'État s'est déjà entretenu à plusieurs reprises avec les familles des otages et victimes françaises touchées par les attaques du 7 octobre. Huit otages ayant la nationalité française avaient été enlevés le 7 octobre 2023. Trois d'entre eux sont morts et cinq ont été libérés.

Fin juillet, M. Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux parmi lesquels le Canada, l'Australie et la Belgique ont appelé d'autres nations du monde à faire de même. Cette décision a provoqué une crise entre Israël et la France, le Premier ministre Benjamin Netanyahu accusant Emmanuel Macron « d'alimenter le feu antisémite » dans son pays.

Les tensions s'aggravent à l'approche de la conférence internationale sur la Palestine qu'Emmanuel Macron coprésidera avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane le 22 septembre à New York, avant l'Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement israélien a ainsi déclaré le président français persona non grata en Israël tant qu'il ne reviendra pas sur sa décision de reconnaître un État palestinien.

L'attaque du 7 octobre a causé la mort de 1.219 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Les représailles israéliennes ont causé au moins 64.300 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, mais dont les données sont jugées fiables par l'ONU.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël, 47 sont toujours retenues dans le territoire palestinien, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.



