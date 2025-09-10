Sanctions contre la Russie : Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine

Washington est prêt à imposer des droits de douane supplémentaires sur les acheteurs de pétrole russe comme la Chine et l'Inde si l'Union européenne en fait de même, afin de limiter pour Moscou le financement de sa guerre en Ukraine, a affirmé mardi à l'AFP un responsable américain. Donald Trump s'est connecté brièvement à une réunion entre responsables américains et européens sur le sujet pour pousser Bruxelles à accepter ces droits de douane de 50% à 100% visant la Chine et l'Inde, les deux principaux clients pour le pétrole russe, selon la même source.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a reçu lundi et mardi une délégation européenne, notamment le « Monsieur sanctions » de l'UE, David O'Sullivan, avec la volonté de « prendre des mesures fortes contre la Russie », a-t-il affirmé sur X. Parmi elles, Washington pousse pour la mise en place de droits de douane visant les acheteurs de pétrole russe. Les Etats-Unis l'ont déjà fait à l'encontre de l'Inde et souhaite l'appliquer à la Chine.

« La source de financement pour la machine de guerre russe est les achats de pétrole par la Chine et l'Inde. Si l'on ne va pas à la source de ce financement, on ne peut pas arrêter la guerre. Et c'est ce que nous cherchons a faire », a assuré un responsable américain auprès de l'AFP. Selon cette source, le président américain est « prêt à y aller maintenant mais pense que l'UE doit en faire autant », un message transmis aux représentants européens, insistant sur le fait que si Bruxelles est prête à s'aligner sur les droits de douane, Washington agira.

Interrogé dimanche à la Maison Blanche sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, Donald Trump a répondu: « Oui, je le suis ». Scott Bessent avait de son côté déjà affirmé dimanche que les Etats-Unis étaient « prêts à faire monter la pression » sur la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, appelant l'UE à en faire de même. « Si les Etats-Unis et l'UE peuvent se mettre d'accord sur davantage de sanctions, sur des droits de douane sur les pays qui achètent le pétrole russe, l'économie russe va s'effondrer. Et cela va mener le président Poutine à la table des négociations », avait insisté M. Bessent.

Interrogé par l'AFP, le département du Trésor s'est refusé à tout commentaire. Selon une étude publiée en juin par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), basé à Helsinki (Finlande), la Chine, l'Inde et la Turquie sont les principaux clients pour les hydrocarbures russes.



