Nucléaire: le chef de l'AIEA salue l'accord avec l'Iran, "une étape importante"

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a salué mardi un nouvel accord-cadre conclu avec l'Iran, le qualifiant "d'étape importante dans la bonne direction".

Dans un message publié sur X, il a indiqué s'être entendu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une rencontre au Caire "sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran" des activités nucléaires.

bur-lom/bha/feb/tp

© Agence France-Presse