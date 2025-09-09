Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Nucléaire: le chef de l'AIEA salue l'accord avec l'Iran, "une étape importante"

AFP / le 09 septembre 2025 à 22h09

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a salué mardi un nouvel accord-cadre conclu avec l'Iran, le qualifiant "d'étape importante dans la bonne direction". 

Dans un message publié sur X, il a indiqué s'être entendu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une rencontre au Caire "sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran" des activités nucléaires.

bur-lom/bha/feb/tp

© Agence France-Presse


Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a salué mardi un nouvel accord-cadre conclu avec l'Iran, le qualifiant "d'étape importante dans la bonne direction". 


Dans un message publié sur X, il a indiqué s'être entendu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une rencontre au Caire "sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran" des activités nucléaires.


bur-lom/bha/feb/tp




© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés