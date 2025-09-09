Menu
Nucléaire: l'Egypte espère que l'accord Iran-AIEA ouvre une "nouvelle voie" aux négociations

AFP / le 09 septembre 2025 à 22h04

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a salué un accord sur un nouveau cadre de coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), estimant qu'il pouvait ouvrir une "nouvelle voie" aux négociations sur le programme nucléaire de Téhéran.

Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, M. Abdelatty a dit espérer que l'accord puisse "favoriser une entente" d'abord avec les pays européens ayant menacé de réimposer des sanctions, puis "conduire à un retour à la table des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis."

