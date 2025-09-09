L'armée israélienne annonce avoir intercepté un missile du Yémen, retentissement de sirènes à Jérusalem

L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté mardi un missile tiré depuis le Yémen, après le retentissement à Jérusalem de sirènes d'alerte aérienne entendues par des journalistes de l'AFP.

"A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, l'armée de l'air a intercepté un missile tiré depuis le Yémen", a précisé l'armée dans un communiqué.

