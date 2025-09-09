Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Netanyahu: "l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue"

AFP / le 09 septembre 2025 à 19h59

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que "l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue" après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar.

M. Netanyahu, qui s'exprimait lors d’un événement organisé par l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, a ajouté qu’il avait ordonné cette opération "pour régler les comptes avec les meurtriers, et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël".

mib/cm

© Agence France-Presse


Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que "l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue" après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar.


M. Netanyahu, qui s'exprimait lors d’un événement organisé par l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, a ajouté qu’il avait ordonné cette opération "pour régler les comptes avec les meurtriers, et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël".


mib/cm



© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés