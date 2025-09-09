Netanyahu: "l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que "l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue" après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar.

M. Netanyahu, qui s'exprimait lors d’un événement organisé par l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, a ajouté qu’il avait ordonné cette opération "pour régler les comptes avec les meurtriers, et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël".

mib/cm

