Salam chez Berry : retour à la normale… sans grandes concessions

Le Premier ministre, Nawaf Salam, et le président de la Chambre, Nabih Berry, à Aïn el-Tiné, le 9 septembre 2025. Hassan Ibrahim/Parlement libanais
Tout semble rentrer progressivement dans l’ordre. Quelques jours après le Conseil des ministres tenu vendredi à Baabda – et lors duquel le gouvernement « s’est félicité » du plan de l’armée pour le désarmement des milices –, le président de la Chambre, Nabih Berry, s’est mobilisé pour apaiser les récentes tensions nées du refus du Hezbollah de remettre ses armes à l’État. Ainsi, et au lendemain de ses entretiens avec le président de la République, Joseph Aoun, et le chef de l’armée, Rodolphe Haykal, le chef du législatif a reçu mardi le Premier ministre, Nawaf Salam, sous le feu des critiques de la base populaire du duo chiite depuis le 5 août dernier. Objectif ? Rétablir les ponts entre Aïn el-Tiné et le Sérail. Mais M. Salam demeure attaché à ses constantes : le plan de désarmement sera appliqué et une stratégie de sécurité nationale...
