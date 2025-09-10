Salam chez Berry : retour à la normale… sans grandes concessions

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Tout semble rentrer progressivement dans l’ordre. Quelques jours après le Conseil des ministres tenu vendredi à Baabda – et lors duquel le gouvernement « s’est félicité » du plan de l’armée pour le désarmement des milices –, le président de la Chambre, Nabih Berry, s’est mobilisé pour apaiser les récentes tensions nées du refus du Hezbollah de remettre ses armes à l’État. Ainsi, et au lendemain de ses entretiens avec le président de la République, Joseph Aoun, et le chef de l’armée, Rodolphe Haykal, le chef du législatif a reçu mardi le Premier ministre, Nawaf Salam, sous le feu des critiques de la base populaire du duo chiite depuis le 5 août dernier. Objectif ? Rétablir les ponts entre Aïn el-Tiné et le Sérail. Mais M. Salam demeure attaché à ses constantes : le plan de désarmement sera appliqué et une stratégie de sécurité nationale...

