Aoun et Salam condamnent « l’agression israélienne », Berry le « terrorisme au-delà des frontières de la Palestine »

Le président de la République Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont presque simultanément publié sur la plateforme X des messages condamnant les frappes israéliennes mardi sur Doha, la capitale du Qatar, qui ont pris pour cible des responsables du Hamas. Les deux dirigeants ont dénoncé l' « agression » et affiché leur soutien à « l’État frère du Qatar ». Le président du Parlement Nabih Berry a quant à lui insisté sur la nécessité de « freiner l’agression israélienne et son terrorisme au-delà des frontières de la Palestine ».



« Le président Aoun a condamné l’agression israélienne contre Doha » rapporte le compte X de la présidence libanaise. « Celle-ci s’inscrit dans la série d’attaques commises par Israël, qui témoignent de sa volonté de saboter tous les efforts déployés pour instaurer la stabilité et la sécurité dans les pays de la région, ainsi que la sécurité de leurs peuples », a écrit le chef de l’État. « Le Liban est solidaire de l’État frère du Qatar – son émir, son gouvernement et son peuple – et se tient à ses côtés pour condamner cette agression criminelle » a-t-il ajouté.

Plus tard dans la soirée, M. Aoun a contacté l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a rapporté la présidence libanaise sur X. Il a souligné que « le Liban, quotidiennement victime d’agressions israéliennes condamnables, se tient aux côtés de l’État du Qatar et de son peuple frère ». Il a également affirmé que cette attaque « ne visait pas seulement les dirigeants du Hamas et les civils à Doha, mais aussi les efforts du Qatar pour établir la paix et la sécurité dans la bande de Gaza et mettre fin aux massacres quotidiens perpétrés par Israël contre le peuple palestinien ». Dans ce cadre, il a appelé à « une mobilisation arabe et internationale unique pour empêcher Israël de continuer à compromettre la sécurité et la stabilité des pays de la région ».

Nawaf Salam a lui aussi « condamné avec la plus grande fermeté l’agression israélienne ayant visé l’État frère du Qatar ». « Cette agression constitue une violation flagrante de la souveraineté du Qatar et une transgression manifeste des lois et des normes internationales » a-t-il écrit sur son compte X. Avant de conclure : « Tout en réaffirmant sa pleine solidarité avec l’État frère du Qatar – son leadership, son gouvernement et son peuple – face à cette agression éhontée, le gouvernement renouvelle son appel à la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de mettre un terme aux agressions israéliennes répétées qui menacent la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé auparavant que la frappe visant des responsables du Hamas au Qatar était une opération menée par l’État hébreu de « manière indépendante ». « L'action aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas a été une opération entièrement indépendante menée par Israël. Israël l'a initiée, Israël l'a menée, et Israël en assume l'entière responsabilité », a dit M. Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Les réactions de Berry, Hariri et Mikati

Le président du Parlement Nabih Berry a quant à lui qualifié l’attaque israélienne au Qatar de « violation flagrante non seulement de la souveraineté de l’État du Qatar, mais aussi de la souveraineté et de la sécurité de l’ensemble de la région arabe ». « En réaffirmant notre solidarité et notre soutien au Qatar, à son émir, son gouvernement et son peuple, (...) nous renouvelons notre appel urgent à une mobilisation arabe sérieuse au niveau des dirigeants, des peuples, des gouvernements et des parlements », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de « freiner l’agression israélienne et son terrorisme au-delà des frontières de la Palestine ».

Les anciens Premiers ministres Saad Hariri et Nagib Mikati ont également condamné les frappes israéliennes. Nagib Mikati a estimé dans un communiqué que « l’agression israélienne contre un État arabe et la violation de sa souveraineté sont absolument inacceptables ». « Nous exprimons notre pleine solidarité avec l’État du Qatar et nous renouvelons notre appel à une action collective pour mettre fin aux agressions israéliennes continues », a-t-il ajouté.

Saad Hariri a qualifié pour sa part sur X l'attaque israélienne de « violation flagrante du droit international et d'atteinte à la sécurité de tous les pays arabes ». Il appelle la communauté internationale à « agir immédiatement et d’une seule voix pour mettre fin aux violations israéliennes et aux menaces contre la sécurité régionale ».