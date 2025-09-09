Menu
Dernières Infos - Conflit

La flottille pour Gaza toujours « déterminée » à prendre la mer malgré une « attaque de drone »


AFP / le 09 septembre 2025 à 13h50

Des manifestants tunisiens scandent des slogans hostiles à Israël et agitent des drapeaux palestiniens au port de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, le 9 septembre 2025. Photo Yassine MAHJOUB / AFP

Plusieurs membres de la flottille pour Gaza, qui a dit avoir été visée par une « attaque de drone » au large de Tunis dans la nuit, ont affirmé mardi qu'ils restaient « déterminés » à prendre la mer en direction du territoire palestinien assiégé.

« Notre volonté est plus forte et nous sommes plus déterminés (que jamais) à briser le blocus contre Gaza », a affirmé à une foule à Tunis un organisateur tunisien, Ghassen Henchiri, tandis que Nadir al-Nuri, du comité directeur, a dit à l'AFP que le départ était toujours prévu mercredi de Tunis.

