La flottille pour Gaza toujours « déterminée » à prendre la mer malgré une « attaque de drone »

Plusieurs membres de la flottille pour Gaza, qui a dit avoir été visée par une « attaque de drone » au large de Tunis dans la nuit, ont affirmé mardi qu'ils restaient « déterminés » à prendre la mer en direction du territoire palestinien assiégé.

« Notre volonté est plus forte et nous sommes plus déterminés (que jamais) à briser le blocus contre Gaza », a affirmé à une foule à Tunis un organisateur tunisien, Ghassen Henchiri, tandis que Nadir al-Nuri, du comité directeur, a dit à l'AFP que le départ était toujours prévu mercredi de Tunis.