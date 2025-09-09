Le bilan des attaques israéliennes passe à 25 morts ; six nouveaux décès liés à la famine

Au moins 25 Palestiniens ont été tués depuis ce mardi matin par des frappes israéliennes menées à travers l’enclave, selon Al Jazeera, citant des sources médicales locales.

Ces attaques israéliennes se concentrent principalement sur Gaza-ville, plus grande aire urbaine de l'enclave, visée par des ordres d'évacuation publiés en ligne par l'armée israélienne et largués sous la forme de tracts dans la matinée. Ceux-ci ordonnent à l'ensemble de la population, estimée à près d'un million d'habitants, de « fuir immédiatement » via l'axe al-Rachid en direction de la zone dite « humanitaire » dans le sud du territoire, également visée régulièrement par des raids israéliens.

La dernière victime enregistrée est un homme tué par un tir d’artillerie au nord du camp de Nousseirat, dans le centre de l’enclave, selon des sources médicales de l’hôpital al-Awda.

De plus, six personnes venues chercher de l'aide humanitaire ont été tuées, tandis qu'une vingtaine de personnes demeurent portées disparues après une frappe aérienne contre le camp de Chati, dans l’ouest de Gaza-ville, ajoute Al Jazeera.

Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé dans un communiqué que six personnes supplémentaires sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de décès liés à la famine et à la malnutrition provoquée par le blocus israélien contre Gaza à 399 victimes, dont 140 enfants.

Au total, au moins 64 522 Palestiniens ont été tués ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne contre l'enclave en octobre 2023, auxquels s'ajoutent 163 096 blessés.