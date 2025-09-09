Depuis Baabda, le ministre Shehadi plaide pour un cadre législatif en faveur des start-up

Le ministre des Déplacés et ministre d'État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi, a insisté mardi sur la nécessité « de créer un cadre législatif et réglementaire approprié pour soutenir les start-ups et les renforcer » au Liban, à l'issue d'une réunion avec le président de la République Joseph Aoun au palais de Baabda.

« Nous avons informé le président de la République du projet de loi relatif à la création d’un ministère de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres programmé aujourd’hui (mardi) », a affirmé M. Shehadi, selon la présidence. « Le président suit ce dossier de près. Nous espérons qu’il sera adopté en Conseil des ministres, conformément à l’engagement pris par le gouvernement dans sa déclaration ministérielle en vue d’intégrer la technologie dans les institutions étatiques et de renforcer sa présence dans l’économie nationale ».

Le ministre a enfin affirmé avoir « présenté le plan de travail de son ministère et les progrès réalisés », mettant en valeur les projets de loi en cours d’élaboration afin d’« aboutir à une économie numérique intégrée ».

Le ministère d’État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, inédit au Liban, a été introduit dans le gouvernement de Nawaf Salam, formé début 2025. M. Shehadi a lancé en avril sa stratégie LEAP, qui ambitionne de faire du Liban un hub régional de l’Intelligence artificielle d’ici cinq ans.