Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Depuis Baabda, le ministre Shehadi plaide pour un cadre législatif en faveur des start-up


le 09 septembre 2025 à 12h30

Depuis Baabda, le ministre Shehadi plaide pour un cadre législatif en faveur des start-up

Le président libanais Joseph Aoun à Baabda lors d'une rencontre avec le ministre d’État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi, le 9 septembre 2025. Photo tirée du compte X de la présidence

Le ministre des Déplacés et ministre d'État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi, a insisté mardi sur la nécessité « de créer un cadre législatif et réglementaire approprié pour soutenir les start-ups et les renforcer » au Liban, à l'issue d'une réunion avec le président de la République Joseph Aoun au palais de Baabda.

« Nous avons informé le président de la République du projet de loi relatif à la création d’un ministère de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres programmé aujourd’hui (mardi) », a affirmé M. Shehadi, selon la présidence. « Le président suit ce dossier de près. Nous espérons qu’il sera adopté en Conseil des ministres, conformément à l’engagement pris par le gouvernement dans sa déclaration ministérielle en vue d’intégrer la technologie dans les institutions étatiques et de renforcer sa présence dans l’économie nationale ».

Le ministre a enfin affirmé avoir « présenté le plan de travail de son ministère et les progrès réalisés », mettant en valeur les projets de loi en cours d’élaboration afin d’« aboutir à une économie numérique intégrée ».

Le ministère d’État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, inédit au Liban, a été introduit dans le gouvernement de Nawaf Salam, formé début 2025. M. Shehadi a lancé en avril sa stratégie LEAP, qui ambitionne de faire du Liban un hub régional de l’Intelligence artificielle d’ici cinq ans.

Le ministre des Déplacés et ministre d'État pour les Technologies de l'information et l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi, a insisté mardi sur la nécessité « de créer un cadre législatif et réglementaire approprié pour soutenir les start-ups et les renforcer » au Liban, à l'issue d'une réunion avec le président de la République Joseph Aoun au palais de Baabda.« Nous avons informé le président de la République du projet de loi relatif à la création d’un ministère de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres programmé aujourd’hui (mardi) », a affirmé M. Shehadi, selon la présidence. « Le président suit ce dossier de près. Nous espérons qu’il sera adopté en Conseil des ministres, conformément à l’engagement...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés