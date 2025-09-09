L'armée israélienne dit qu'elle va agir avec une "puissance accrue" dans la ville de Gaza

L'armée israélienne a affirmé mardi qu'elle allait opérer avec une "puissance accrue" dans la ville de Gaza dont elle a sommé les habitants de partir.

Près de deux ans après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande du territoire.

Disant contrôler 40% de cette ville du nord du territoire assiégé, elle affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages capturés le 7-Octobre.

"A tous les habitants de la ville de Gaza (...) l'armée de défense est déterminée à vaincre le Hamas et agira dans la zone de la ville de Gaza avec une puissance accrue", a écrit sur le réseau social le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.

"Evacuez immédiatement par l'axe al-Rachid", a-t-il ajouté alors que l'armée israélienne a déjà publié de nombreux ordres d'évacuation à destination des Gazaouis ces derniers jours.

L'armée israélienne a détruit lundi une nouvelle tour d'habitation - la quatrième en trois jours - à Gaza-ville.

"Ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!", avait déclaré lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

L'ONU, qui estime à environ un million de personnes la population de la ville de Gaza et ses environs, a mis en garde contre un "désastre".

"Tout cela n'est qu'un prélude, juste l'ouverture à l'opération principale qui s'intensifie - la manoeuvre terrestre de nos forces, qui s'organisent et se rassemblent actuellement pour entrer dans la ville de Gaza", a ajouté M. Netanyahu.

Le Hamas a déclaré que la menace de M. Netanyahu équivalait à "un acte explicite de déplacement forcé" des habitants de la ville de Gaza.

"Cela se déroule sous le poids des bombardements, des massacres, de la famine et des menaces de mort — constituant un défi flagrant et sans précédent aux lois et conventions internationales", a indiqué le Hamas dans un communiqué.

La Défense civile de Gaza a indiqué que les frappes aériennes israéliennes s'étaient poursuivies dans la nuit, notamment sur la ville de Gaza.

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Celle-ci a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

D'après l'armée, 47 captifs restent retenus à Gaza dont 25 présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées durant l'attaque.

L'offensive de représailles israéliennes a fait au moins 64.522 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Elle a causé une situation humanitaire dramatique dans le territoire.

lma/crb/vl

© Agence France-Presse